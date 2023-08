Bondscoach Sven Vanthourenhout glundert opnieuw: "Eén kwaliteit onderscheidt Remco Evenepoel van de rest"

Sven Vanthourenhout rijgt de successen als bondscoach aaneen. Vorig jaar dirigeerde hij Remco Evenepoel al naar de wereldtitel op de weg, nu zag hij de 23-jarige naar de regenboogtrui knallen in de WK-tijdrit. "Het is ongelooflijk hoe hij erin slaagt zijn doelen af te vinken." Ook voor Wout van Aert was Vanthourenhout lovend: "Hij heeft een goede week achter de rug."

"Geen vanzelfsprekende dagen"

Sven Vanthourenhout balde zijn vuist nog voor Remco Evenepoel over de finishlijn kwam: weer mag de bondscoach een Belgische wereldtitel vieren. Wat ging er door hem heen in de slotfase van de WK-tijdrit? "Veel emoties na de week die eigenlijk toch wel succesvol was. Op het einde van de week dat grote doel nog kunnen afvinken, dat doet wat met een mens." "Dit zijn zeker geen vanzelfsprekende dagen. Alles moet kloppen", wijst Vanthourenhout naar de minutieuze voorbereiding van Evenepoel en van Aert op dit WK tijdrijden. "Er wordt per renner een programma opgemaakt en je bent er toch een stuk verantwoordelijk voor. Als ze goed gestart waren, was ik toch wat geruster. Toen Evenepoel er was, dan kwamen de emoties."

Op het einde van de week dat grote doel nog kunnen afvinken, dat doet wat met een mens. Sven Vanthourenhout

"Van Aert kan terugblikken op een goede week"

Hoe beleefde Vanthourenhout de tijdritten van de twee Belgen? "Wout van Aert vertrok eigenlijk heel goed, maar gezien de eerste tussentijd toch niet goed genoeg. Toen Ganna en Evenepoel passeerden, wisten we dat het bij Van Aert een stuk sneller zou moeten gaan." "Dat gebeurde bij het tweede punt niet en daar wisten we dat hij niet meer meedeed voor winst. Deze tijdrit was een groot doel voor Van Aert, maar hij kan toch terugblikken op een heel goede week." "Het was ook mooi om te zien hoe Wout en Remco deze week samen hebben opgetrokken. Ze kropen deze ochtend elk in hun eigen bubbel, maar het was fantastisch om ze allebei in Glasgow bij elkaar te hebben." Veel zag de bondscoach niet van Evenepoel, hij zat in de auto achter Van Aert. "Uiteraard heb ik ook Evenepoel gevolgd en ik wist dat het in het slot moest gebeuren, het werd uiteindelijk nog nagelbijten."

Het was mooi om te zien hoe Wout en Remco deze week samen hebben opgetrokken. Sven Vanthourenhout

"Remco is een killer, een pitbull"

De wegrit werd geen succes voor Evenepoel, maar daar ging hij goed mee om. "Dat moet je hem nageven, hij kon snel de omschakeling maken", aldus Vanthourenhout. "Hij wilde het goedmaken en stak dat ook tussen zijn oren. Dat onderscheidt hem van de rest. Hij is een killer, een echte pitbull." "Evenepoel heeft een doel voor ogen en maakt het ook vaak waar. De lat ligt hoog, ook voor de mensen van de staff, maar hij slaagt er toch telkens in om zijn doelen af te vinken." Het zijn uiteraard niet alleen de benen van Evenepoel die hem wereldkampioen maken, er komt meer bij kijken volgens de bondscoach. "We hebben niets aan het toeval overgelaten en hebben dit WK lang voorbereid. Ook de omkadering van de renners werd erbij gehaald en dat is toch niet onbelangrijk voor die mannen. Dat mogen we zeker onderstrepen en zullen de ploegen (Team Jumbo - Visma en Soudal - Quick Step) ook wel beamen."