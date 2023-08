Wolves-coach Julen Lopetegui stapt enkele dagen voor start van Premier League op, Gary O'Neil is opvolger

De 56-jarige Lopetegui nam Wolverhampton in november vorig jaar onder zijn hoede, toen de club in degradatiegevaar was. Lopetegui slaagde erin om de ploeg in de Premier League te houden, maar zal komend seizoen het schip niet leiden. Wolverhampton opent maandag zijn seizoen tegen Manchester United.

Volgens de Engelse pers was Lopetegui het niet eens met het transferbeleid van de club. Iets wat ook doorschemert in een eerste reactie van de club.

"De hoofdtrainer en de club hebben hun meningsverschillen over bepaalde kwesties erkend en zijn overeengekomen dat een wederzijdse beëindiging van zijn contract de beste oplossing is voor alle partijen", schreef Wolverhampton dinsdag.

Wolverhampton had Lopetegui medio november 2022 nog een kans gegeven nadat hij ruim een maand eerder gedwongen was vertrokken bij Sevilla, dat hij sinds de zomer van 2019 had geleid.

De Bask had daar een nieuwe club gevonden, nadat hij eind oktober 2018 door Real Madrid was ontslagen na een teleurstellende seizoensstart.

Lopetegui was in juni 2018 vlak voor de start van het WK in Rusland al ontslagen door La Roja, omdat hij in het geheim had onderhandeld met Real Madrid, waar hij uiteindelijk (kort) het stokje overnam van Zinedine Zidane.