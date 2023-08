Lefevere "not amused" na uitspraken vader Evenepoel: "Ze moeten de violen gelijk stemmen"

De uitspraken van Patrick Evenepoel, de vader en zaakwaarnemer van Remco, zijn bij Soudal-Quick Step-manager Patrick Lefevere in het verkeerde keelgat geschoten. "Ik ga totaal niet akkoord", was hij stellig bij Sporza.

"Small bullshit", zo bestempelde Remco Evenepoel vorige week nog de geruchten over een overstap naar Ineos. "Ik heb geen redenen om hier ongelukkig te zijn." Maar in een interview in La Dernière Heure stelt Patrick Evenepoel daar toch vraagtekens bij. De vader en zaakwaarnemer van Remco kan niet verzekeren dat de wereldkampioen volgend seizoen nog bij Soudal - Quick Step rijdt. Vooral de onzekerheid over de toekomst van de Belgische wielerformatie is voor vader Evenepoel een probleem. "De insinuaties houden gewoon niet op. En die onduidelijkheid is zeer lastig", vertelde hij bij Sporza. "Ik ben not amused", is de duidelijke repliek van ploegmanager Patrick Lefevere. "Misschien moet de familie de violen eens gelijk stemmen. Dan is Remco van dat gezever vanaf, en wij ook." "Patrick Evenepoel maakt zijn eigen zoon daags voor het WK nerveus. Hij ontkent de woorden die zijn zoon een week geleden heeft uitgesproken. Of ik onaangenaam verrast ben? Ja, al zijn er nog weinig mensen die me kunnen verrassen. Ik heb al wat meer klappen opgevangen in mijn leven."

De uitspraken zijn weinig respectvol naar de ploegmaats van Remco toe. Patrick Lefevere

Dat Patrick Evenepoel kritiek uit op de professionaliteit van het team, schiet bij Lefevere in het verkeerde keelgat. "Ik ga totaal niet akkoord met hem", stelt hij. "We hebben net een diëtiste weggehaald bij Jumbo-Visma." "We hebben ook goede dokters in de zaal en een goede trainer, want met Koen Pelgrim doet Remco overal mee. Ik denk dat we ook goede ploegleiders hebben, want Remco laat Klaas Lodewyck op onze kosten overkomen voor de WK-tijdrit..." "Ik kan zijn uitspraken stuk voor stuk ontkrachten. Ik weet alleen niet of ik me daarmee wil bezighouden." Nog één puntje van kritiek dan: is de ploeg rond Remco sterk genoeg om mee te doen voor Tourwinst volgend jaar? "Vorig jaar hebben we met 5 renners 14 dagen op kop gereden in de Vuelta", aldus Lefevere. "Mattia Cattaneo rijdt de top 5 in Polen en wint de tijdrit. Ilan Van Wilder was ook heel goed. De Vuelta-ploeg komt onder stoom. Voor die jongens is het niet leuk om die dingen te lezen. De uitspraken zijn weinig respectvol naar de ploegmaats van Remco toe."

"Loonsverhoging? Ik wil gerust het contract van Remco naast dat van de andere toppers leggen"