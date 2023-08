Vader Evenepoel niet zeker dat Remco bij Soudal-Quick Step blijft: "Ploeg moet 4 of 5 stappen vooruitzetten"

Dat Ineos Grenadiers al even aan de mouw van Remco Evenepoel trekt, is geen geheim. De wereldkampioen ligt niet wakker van de aandacht, maar zijn vader Patrick Evenepoel wakkert de geruchten nu toch weer aan.

"Het is de droom van Remco om de Tour te winnen", vertelt hij vandaag in een interview in La Dernière Heure. "We stellen alles in het werk zodat hij dat doel kan bereiken. Maar om de Tour te winnen moet elk puzzelstukje perfect op zijn plaats vallen."

"Hij kan in 2024 wedijveren met Vingegaard en Pogacar, maar dan moet alles wel perfect zijn. Ik praat niet alleen over zijn ploegmaats, maar ook over het materiaal, de voeding, de entourage, trainingskampen..."

Behoort een vertrek bij Soudal - Quick Step dan tot de mogelijkheden? "Ik kan niet verzekeren dat Remco volgende jaar nog bij de ploeg rijdt", aldus Patrick Evenepoel in La Dernière Heure. "Remco wil blijven, op voorwaarde dat alles in het werk wordt gesteld zodat hij competitief kan zijn in de Tour."

"Om te strijden met Pogacar en Vingegaard moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruitzetten. Soudal-Quick Step kan die garantie binnen drie jaar misschien geven, maar Remco wil volgend jaar al de beste zijn in de Tour."