Loïs Openda lijkt klaar voor zijn eerste grote afspraak in het shirt van RB Leipzig. De Rode Duivel was goed voor twee van de drie doelpunten in een oefenpot tegen Las Palmas. De recordaankoop van Leipzig legde afgelopen woensdag ook al vier goals in het mandje tegen een Duitse vierdeklasser. Bayern München, over exact een week de tegenstander in de Supercup, is gewaarschuwd.