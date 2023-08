Ronny Deila ontgoocheld over verlies in Aarhus: "Voeten op de grond"

Ronny Deila zat na de match met een dubbel gevoel: de kwalificatie voor de derde voorronde van de Conference League tegen de IJslandse ploeg Akureyri was een feit. Maar de manier waarop stoorde hem. Na de 3-0 vorige week thuis, kwam Club Brugge een snelle openingstegengoal niet meer te boven.



"Ik ben ontgoocheld over de eerste helft", opende de Noorse coach zijn betoog. "Het ontbrak ons vooral aan power en tempo, maar ik heb geen gebrek aan focus gezien."



Hij zag een verzachtende omstandigheid: "AGF Aarhus is geen slecht team en was misschien wel de zwaarst mogelijke loting. Bijgevolg mogen we zulke matchen niet als vanzelfsprekend nemen."



Deila sloot evenwel de ogen niet: "We staan weer met de voeten op de grond. Het is belangrijk om uit te kijken naar de volgende wedstrijd. En uiteraard moeten we ook oplossingen zoeken voor wat minder liep."



Dat mogen zijn mannen zondag op bezoek bij Westerlo dan laten zien, het Kuipje is altijd een lastige verplaatsing.