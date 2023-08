Opvallend: Remco Evenepoel verkent enkele dagen voor WK nog zware Vuelta-rit over Tourmalet

Na zijn exploot in San Sebastian afgelopen weekend heeft Remco Evenepoel nog een verlengstuk gebreid aan zijn trip in het Baskenland. Onze landgenoot maakte van de gelegenheid gebruik om enkele Pyreneeëncols te verkennen die de komende Vuelta aandoet.

In de Ronde van Spanje, die op 26 augustus van start gaat, gaat Evenepoel op zoek naar een tweede eindwinst op een rij.

Evenepoel werd dinsdag onder meer gespot op de mythische Tourmalet, waar de dertiende rit in de Vuelta aankomt. Hij passeerde er ook in het fietscafé van Groupama-FDJ-renner Bruno Armirail voor wat krachtvoer.

De (zware) trainingsarbeid van Evenepoel in de Pyreneeën is opvallend, want zondag wacht al de wegrit op het WK wielrennen in Glasgow. Evenepoel is er titelverdediger. In de tijdrit, volgende week vrijdag, mikt de "Aerokogel" ook op goud.