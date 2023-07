Duranville en Meunier pikken goaltje mee in oefenpot van Dortmund

Amper 2 minuten had Julian Duranville nodig om de 0-1 op het scorebord te zetten. De jonge Belg moest even later wel van het veld, vermoedelijk met een hamstringblessure.

Maar ook zonder Duranville walste Dortmund over zijn tegenstander: het werd uiteindelijk 0-6, met ook nog een goal van Thomas Meunier in de 2e helft. Bij Dortmund viel Thorgan Hazard in na de rust.