Kyle Chalmers wint koningsnummer op WK (met de ogen toe), triplette voor Léon Marchand

Meteen na de wedstrijd verraste Chalmers in zijn reactie. Of hij zag dat Alexy voorop lag? "Neen, ik zwem met mijn ogen dicht."



In buitenbaan 8 zwem je normaal niet naar winst. Alexy was nochtans goed op weg. Hij draaide als eerste, maar viel in de slotmeters een beetje stil.



En Chalmers had nog een geweldige versnelling in huis: de 25-jarige Australiër snelde naar het goud in 47"15, voor Alexy (47"31) en de Fransman Maxime Grousset (47"42).



Voor Chalmers, die in 2021 ook olympisch zilver wegkaapte op de afstand, is het nog maar zijn eerste individuele wereldtitel. Hij was wel al 3 keer 's werelds beste in een aflossingsploeg.



Het Roemeense wonderkind Popovici droop af met een zesde plaats in 47"83, een seconde boven zijn wereldrecord van 46"83. Op de 200 meter vrij moest de 18-jarige ook al zijn titel afstaan, ook daar viel hij naast het podium.





Het goud op de 200 was voor Matthew Richards, de Brit was vandaag 5e.