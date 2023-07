WK zwemmen: Vanotterdijk, De Schryver en 4x200-ploeg gaan eruit in de reeksen

Valentine Dumont, Lotte Vanhauwaert, Fleur Verdonck en Lana Ravelingien hebben de 17e tijd gezwommen in de reeksen van de 4x200 meter vrije slag. De top 8 haalde de finale. De 8e tijd van Brazilië was 7'56"14. Het Belgisch record van 21 mei 2021 staat op naam van Valentine Dumont, Lana Ravelingien, Lotte Goris en Kimberly Buys met 8'01"73.

07 uur 01. Aflossingsvrouwen niet naar finale 4x200m vrij. Valentine Dumont, Lotte Vanhauwaert, Fleur Verdonck en Lana Ravelingien hebben de 17e tijd gezwommen in de reeksen van de 4x200 meter vrije slag. De top 8 haalde de finale. De 8e tijd van Brazilië was 7'56"14. Het Belgisch record van 21 mei 2021 staat op naam van Valentine Dumont, Lana Ravelingien, Lotte Goris en Kimberly Buys met 8'01"73. De ploeg droomde bij een goede tijd van de finale en eventueel zelfs een OS-ticket. .

06 uur 58. Noah De Schryver out in reeksen 200m school. WK-debutant Noah De Schryver (21) heeft de 24e tijd gezwommen in de reeksen van de 200 meter schoolslag, de top 16 mocht naar de halve finales. De Schryver zette 2'12"63 neer, zijn BR van eerder dit jaar bedraagt 2'10"83. Met die tijd was hij erbij geweest, de 16e zwemmer had 2'11"71. Voor De Schryver betekent dit meteen het einde van zijn WK. In Fukuoka stond hij enkel ingeschreven op de 200 meter schoolslag. .