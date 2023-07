Podcast Tour de France Femmes: "6 dagen geel voor Kopecky kan zeker, groen mogelijk nieuw doel"

Zou Lotte Kopecky haar gele trui kunnen verdedigen in de uitdagende rit naar Mauriac? Dat was de sleutelvraag voor de 2e rit van de Tour de France Femmes. Maar Kopecky deed meer dan dat, ze won ei zo na voor de 2e dag op een rij. Wat als die leegloper er niet was geweest ...?

"Als je kijkt tussen wie ze daar allemaal staat in de uitslag: dat zijn allemaal rensters voor het klassement, allemaal klimmers", zag Ine Beyen. "Ook met het oog op het WK is dat een goed teken."

Ruben Van Gucht vertelde gisteren in Vive le Vélo al dat Kopecky het geel zou kunnen vasthouden tot de Tourmalet, áls ze de etappe van vandaag zou overleven.

Ine Beyen: "Na vandaag kan het zeker. Ze moet enkel nog die etappe naar Rodez overleven dan. Ze heeft ook een minuut bonus."

"Dan zouden we over 6 dagen geel spreken", rekent Van Gucht uit. "Daarnaast heeft ze ook een geweldige voorsprong voor het groen (bijna 60 punten op haar meest logische concurrenten Vos en Wiebes). Al zullen ze bij SD Worx de volgende dagen wel de kaar van Lorena Wiebes trekken in de sprint. Kan ze van groen toch een doel maken?"

"Vóór de Tour had Kopecky zelf zeker nee gezegd", denkt Ine Beyen. "Maar ze heeft nu wel een heel grote voorsprong. Laat ons nog een tweetal ritten afwachten om de balans op te maken."