Lotte Kopecky vloekt door leegloper in de sprint: "Jammer, die 2e was mooi geweest"

In de sprint van een klein groepje is Lotte Kopecky vaak een van de snelste vrouwen, maar deze keer moest ze haar meerdere erkennen in Liane Lippert. Aan de finish kwam de verklaring.

"Ik voelde plots mijn achterwiel wegslippen in de sprint. Ik denk dat mijn achterband lek was, een leegloper."

"Het is jammer, want de lead-out van Demi (Vollering) was perfect en het was mooi geweest om hier mijn 2e te winnen."

"Maar we mogen ook niet klagen. Ik denk dat we blij mogen zijn dat we met de hele ploeg recht zijn gebleven. De weg lag superglad en die afdaling op het einde was best gevaarlijk."

Kopecky overleefde (makkelijk) een eerste zware test. De komende dagen is het wat lichter werk, dus het zou kunnen dat ze een tijdje vertrokken is in het geel. "Maar we zijn niet van plan om de koers te controleren. Morgen wordt het wellicht een sprintkans, dan gaan we voor Lorena (Wiebes)."