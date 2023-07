Jasper Philipsen is blij voor zijn maatje Jordi Meeus en trots op groen: "Een droom die werkelijkheid wordt"

Het zag er allemaal rooskleurig uit voor Jasper Philipsen. Copain Mathieu van der Poel deed zijn lead-out zoals het moest, maar de groene trui aarzelde een tikkeltje te lang om het ruime sop te kiezen.

Philipsen zat eventjes gevangen en moest opboksen tegen een vrij onverwachte concurrent: Jordi Meeus vloerde zijn trainingsmakker. Van je vrienden moet je het hebben, maar Jasper Philipsen toonde zich groot in de nederlaag.

“Het is supermooi voor Jordi dat hij de overwinning pakt. Het is hem ook heel hard gegund. Hij heeft ook drie weken afgezien, zoals alle sprinters in bergen. Om dan vandaag te winnen is een mooie bekroning. "

Geen herhaling dus voor Philipsen van het kunststukje dat hij vorig jaar in Parijs opvoerde. "Het was een andere sprint dan vorig jaar. Ik zat al redelijk à bloc in Mathieu zijn wiel."

"Ik had wel goede benen, maar op het einde werden ze wat afgesneden. Het is een zware Tour geweest en dat kruipt wel in de benen. Het scheelde niet veel, maar Jordi reed zeker een heel sterke sprint."