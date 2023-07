Serge Pauwels ontgoocheld over defensieve houding van Jonas Vingegaard: “Hij had glans kunnen geven aan zijn Touroverwinning”

“Ik vind dat wat jammer. Pogacar is daar helemaal anders in. Die wil altijd koersen als hij kan. Dat mis ik een beetje bij Vingegaard. Ook al is hij oververdiend de winnaar van de Tour en is Jumbo-Visma oververdiend de beste ploeg.”

“Uiteindelijk wint Pogacar nu ook, Vingegaard wordt derde. Als ze met hun tweeën waren doorgereden, dan had niemand hen kunnen volgen op de Platzerwasel en dan hadden we toch een mooi sprintje kunnen zien tussen die twee.”

"Waarom moet er altijd zo gerekend worden? Ik zag Vingegaard duizend keer achterom kijken naar Pogacar. Zelfs op 5 km van de finish was hij nog aan het kijken of Pogacar niet ging demarreren. Waarom is hij zo bang van Pogacar? Die staat 7 minuten achter in de stand.”

"Hij had eigenlijk veel glans kunnen geven aan zijn Touroverwinning door met Pogacar door te rijden en nog eens man tegen man te sprinten. Of misschien zelfs Pogacar de zege cadeau te doen. Dan hadden we nog wat strijd gezien, dat had toch het orgelpunt van deze Tour kunnen zijn. "

Serge Pauwels is het daar niet mee eens. “Wat had Vingegaard te verliezen op de voorlaatste dag? Hij moest zich ook niet meer sparen voor Parijs."

De laatste bergrit in deze ronde leverde geen spetterend vuurwerk meer op tussen de tenoren. De verwachte aanval van Tadej Pogacar op de slotklim miste overtuiging, Jonas Vingegaard nam niet over.

"Met versterkte ploeg en goede voorbereiding kan Evenepoel wedijveren voor de eindzege"

Tadej Pogacar delft voor het tweede jaar op rij het onderspit in het duel met Jonas Vingegaard. Wat moet de Sloveen anders aanpakken om de Deen wel te kunnen verslaan?

“Ik weet niet hoe ze het gaan aanpakken bij UAE. Ze doen het uiteindelijk al heel goed, maar ze zullen nog meer met de details moeten bezig zijn om kleine winsten te boeken", zegt Serge Pauwels. "Vingegaard is de beste ronderenner en Pogacar de beste renner tout court. Ik ben benieuwd hoe dat zal evolueren.”

Volgend jaar krijgen Vingegaard en Pogacar in de Tour wellicht het gezelschap van Remco Evenepoel, die volgende maand op zoek gaat naar een tweede eindzege in de Vuelta. Serge Pauwels schat in hoe hoog de Belg zou mogen mikken in de Tour.

“Als Remco naar de Tour komt, dan zal het met de volle ambitie zijn om een goed klassement te rijden. Vingegaard en Pogacar zijn de twee beste coureurs ter wereld en rijden echt op een ander niveau in deze Tour.”

“Evenepoel zal normaal altijd tegen die twee moeten opboksen. Het is nu moeilijk om in te schatten in hoeverre hij op hun niveau zit. Als hij op zijn best is, dan denk ik wel dat hij heel dicht in de buurt zal komen. Zeker in de tijdritten en ook in het hooggebergte."

"Bij Soudal-Quick Step zijn ze ook aan het werken voor versterking in het hooggebergte. Als ze dat goed samen krijgen en een goede voorbereiding kunnen maken, dan is Remco in staat om te wedijveren met die mannen voor de eindzege.

"Maar of dat volgend jaar al lukt, daar heb ik ook geen antwoord op.”