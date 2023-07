Mikel Landa: "Knechten voor Remco Evenepoel? Interesse is fijn. Why not?"

Mikel Landa (33) komt er in deze Tour niet aan te pas, maar de sierlijke berggeit heeft in het verleden al bewezen wat hij waard is in de bergen.

Landa werd vorig jaar nog 3e in de Giro en is einde contract bij Bahrain Victorious. Hij wordt gelinkt aan Soudal - Quick Step.

"Ik focus me eerst op de Tour. Dat is iets voor mijn manager", reageerde hij vanmiddag bij onze reporter op de geruchten.

"Maar het is fijn om de interesse te voelen van zo'n team."

Landa zou de meesterknecht van Remco Evenepoel kunnen worden. "Dat kan. Ik kan hem helpen. Ik houd van hoe hij koerst en van zijn karakter. Why not?"