Logan Vanhuys zwemt op WK naar 18e plaats op 10km openwaterzwemmen

De 26-jarige Logan Vanhuys kwam in het Momochi Seaside beachpark over de finish in 1u54'03 en had daarmee een achterstand van 3'23" op de Duitser Florian Wellbrock.



Die haalde het in 1u50:40 voor de Hongaar Kristof Rasovszky, tweede op 18.7, en diens landgenoot Oliver Klemet, derde op 20.5. Voor de 25-jarige Wellbrock is het zijn tweede wereldtitel op de 10 km na goud in 2019. De Duitser is ook de regerende olympische kampioen van Tokio.

De drie gemedailleerden kwalificeerden zich meteen voor de Olympische Spelen van Parijs. Dinsdag duikt Vanhuys opnieuw het water in, want dan staat zowel bij de mannen als de vrouwen de 5 km op het programma.