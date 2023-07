Geslaagde test: zeilsters Isaura Maenhaut en Anouk Geurts eindigen als 5e in olympisch testevent

Anouk Geurts en Isaura Maenhaut hebben een geslaagde week achter de rug in Marseille, op het olympische testevent. Het testevent is voor de olympische organisatie belangrijk, maar ook de zeilers kunnen wennen aan het water en de wind.

In de afsluitende medaillerace zeilden Geurts en Maenhaut naar de 8e plaats. Het Belgische duo in de 49er FX zeilde een regelmatige wedstrijd in Marseille. Ze eindigden in 5 van de 12 races in de top 5 en dat is ook hun resultaat in de eindstand.

"Ze zijn heel goed bezig", zegt technisch directeur Evi Van Acker. "Er zit heel veel muziek en potentieel in dit duo."

Maenhaut en Geurts moeten volgende maand op het WK in Scheveningen (10 - 20 augustus) in de top 10 eindigen om een olympisch ticket voor België af te dwingen in de 49erFX. Op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 werd het duo veertiende.