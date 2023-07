UAE onthult: plan C met "tiger" en "crocodiles" was dan toch geen geintje

De ploeg van Tadej Pogacar schakelde over naar plan C. "Everybody jump the tiger, when the crocodiles have to swim, you jump!"

Zowat iedereen klasseerde die woorden van de ploegleiding als een grapje om het monotone element te doorbreken, maar dat blijkt toch niet te kloppen.

UAE deelde vanochtend een filmpje met beelden achter de schermen. Rond 1'52" ontdekken we hoe de ploegleiding de betekenis nog eens uitlegt aan de renners.