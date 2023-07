Manager van Caleb Ewan snauwt terug: "Walgelijk om hem zo te vernederen"

De opgave van Caleb Ewan zindert nog na. Meer nog: de etterbuil is opengebarsten en de kritiek van Stéphane Heulot is in het verkeerde keelgat geschoten bij de entourage van de sprinter.

De ploegbaas van Lotto - Dstny nam vrijdagavond geen blad voor de mond: "We hebben veel geïnvesteerd in hem, maar een renner heeft naast rechten ook plichten. We verwachten een ander engagement van hem."

Bij Cycling Weekly krijgt Jason Bakker, de manager van Ewan, zijn forum: "Ik ben het gewoon om bij situaties tussen atleten en ploegen respect voor elkaar te tonen."

"Eerlijk: het is vrij walgelijk om een renner die Lotto de voorbije jaren zoveel gegeven heeft, op deze manier openbaar te vernederen."

"Soms zeggen zulke uitspraken meer over de persoon die ze formuleert dan over de persoon over wie het gaat."

"Ik heb Caleb gesproken en hij is er kapot van. Zijn echtgenote is zwanger en deze commentaren zijn ongevoelig. Het is uitermate ontgoochelend."