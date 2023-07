Lotto-sprinter Caleb Ewan stapt af in de 13e etappe: "Ik ben mijn team dankbaar"

Na een matig voorjaar wilde Caleb Ewan iets rechtzetten in deze Tour. Lotto - Dstny legde zijn boontjes te week op zijn Australische sprinter en met een 3e en 2e plaats in de eerste sprintersritten bewees Ewan dat hij dat vertrouwen waard was.

Maar daarna ging het snel bergaf met Ewan, zeker toen het wegdek begon te hellen. Ewan moest meermaals tegen de tijdslimiet vechten en woensdag eindigde hij pas 15e in de enige sprinterskans van deze week.

Zijn ploegleiding was gisteren nog scherp in de analyse en vandaag zat Ewan al snel in vieze papieren.

Bij de tussensprint kwam Ewan in zijn eentje door. Hij gaf een lusteloze indruk en heeft zijn lijdensweg niet laten rekken tot op de Grand Colombier.

"Het is jammer dat ik moet opgeven", reageerde Ewan. "Ik ben mijn team dankbaar voor alle steun en ik hoop dat ze nog mooie dingen kunnen laten zien in deze Tour."