Gemengde gevoelens bij Lotto-Dstny door Van Gils en Ewan: "Een renner heeft ook plichten"

"Kwiatkowski maakte meteen een verschil en dat bleef gelijk. Maxim was dus erg sterk. Kijk naar deze top 10: de toekomst lacht ons toe."

"Vandaag miste hij een beetje ervaring bij de aanval van Michal Kwiatkowski. Al is het makkelijk praten op basis van de beelden, ik heb nog niet gesproken met hem."

"Het was een uitdaging om hem te overtuigen om deel te nemen aan deze Tour, want hij wilde niet."

Eerst de positieve kant van deze dag: Maxim Van Gils werd 2e op de Grand Colombier. "We zijn supertrots op hem", zei ploegbaas Stéphane Heulot.

Ook vandaag wilde Caleb niet meer. Dat is een grote ontgoocheling, ja. De hele ploeg heeft veel in hem geïnvesteerd en dat vraagt veel energie.

De domper was de opgave van Caleb Ewan. "Hij weet wat de Tour inhoudt op fysiek vlak, maar mentaal was hij niet in topvorm."

"De Tour bevestigt het beeld van wat we dit voorjaar en ook vorig jaar gezien hebben van hem. De eerste sprints gaven nog voldoening, de overige kansen niet."

"Caleb wilde gisteren al opgeven, maar Jasper (De Buyst) heeft hem gesteund. We wilden hem in Parijs zien."

"Een renner heeft niet alleen rechten, ook plichten. We hebben het recht om een ander engagement te vragen."