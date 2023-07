Teleurstelling alom bij De Buyst na opgave Ewan: "In de Tour moet je elke dag proberen door te komen"

Toch was er ook goed nieuws in het Lotto-kamp. Maxim Van Gils reed knap naar een 2e plek in de 13e rit. "Het is een superprestatie van Maxim", zegt De Buyst.

"Het is zijn eerste Tour, als 24-jarige gast. Hij bewees in het voorjaar dat hij veel in zijn mars had. Hij verbetert alleen maar."