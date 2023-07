Skjelmose: "Gerucht gaat dat Van Aert er woensdag uitstapt", Jumbo-Visma: "Niets van aan"

Op de Deense tv-zender TV2 verkondigde Mattias Skjelmose voor de start van de 10e etappe doodleuk dat Wout van Aert er morgen wel eens de brui aan zou kunnen geven.

"Ik heb geruchten gehoord dat hij morgen naar huis gaat, dus daarom denk ik dat Jumbo-Visma vandaag een vlucht (met Van Aert) zal laten lopen", speculeerde Skjelmose.



TV2 legde het gerucht meteen voor aan Ard Bierens, de persverantwoordelijke van Jumbo-Visma, maar die ontkende met klem. "Daar is helemaal niets van aan. Het is het eerste wat ik ervan hoor, in ieder geval, dus het is zeker niet het plan."

Een opgave van Van Aert zou in ieder geval een streep door de rekening van gele trui Jonas Vingegaard zijn, want in de eerste week was de Belg zowel in de bergen als op het vlakke opnieuw van goudwaarde voor zijn kopman.