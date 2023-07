Tom Pidcock is openbaring op Puy de Dôme: "Altijd al ronderenner in hem gezien"

Pogacar finishte als eerste klassementsman op 8'19" van dagwinnaar Michael Woods, met 8 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard en 51 op Simon Yates en Tom Pidcock.



In het algemeen klassement rukte Pidcock op van de 9e naar de 7e plaats op 5'26" van gele trui Vingegaard. De derde plaats van Jai Hindley (op 2'40" van de Deen) is een mikpunt.



Pidcock werd een openbaring genoemd gisteren in Vive le Vélo. "Het was zijn beste dag in de ronde", schetst Sven Nys. "Ik heb altijd wel in hem een klassementsrenner in een grote ronde gezien."



"Hij kan een tijdrit rijden, kan heel goed bergop, heeft een stukje explosiviteit. En dat met een gewicht van 58 kg, ga er maar aan staan. Hij wint soms wedstrijden waarvan ik denk dat dat met dat gewicht niet mogelijk is."



Pidcock is aan het groeien in deze Tour. "Ik had hem beter verwacht in het openingsweekend met klimmetjes die hem heel goed liggen. Wat ik op de Puy de Dôme van hem heb gezien, biedt wel perspectief."