Oud-voorzitter Juventus Andrea Agnelli krijgt 16 maanden schorsing na fraudezaak rond transfers

Andrea Agnelli mag zestien maanden lang geen functie uitvoeren in het Italiaanse voetbal.

De voormalige voorzitter van Juventus werd door de rechter in Italië veroordeeld in een zaak over onregelmatigheden in betalingen van Juventus aan spelers.

Agnelli, een van de hoofdrolspelers in het mislukte project rond de komst van de Super League, moet bovendien een boete van 60.000 euro betalen, meldt de Italiaanse voetbalbond FIGC.

Agnelli was meer dan tien jaar lang voorzitter van Juventus. In november kondigde hij na een financieel schandaal zijn ontslag aan. Juventus kreeg in die zaak een boete van 718.000 euro opgelegd en kreeg ook een straf van 10 verliespunten.