VIDEO: Paraguay draait wereldkampioen Argentinië een loer in WK-voorronde, ook Brazilië kan niet winnen

In de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK 2026 heeft wereldkampioen Argentinië vannacht verrassend verloren bij Paraguay. Ook Brazilië kon niet winnen, onder meer door een penaltymisser van Real-speler Vinicius. Argentinië blijft wel op kop in de WK-voorronde.

Een nederlaag voor Argentinië dus in de WK-kwalificaties, al was de wereldkampioen op bezoek bij Paraguay wel nog goed gestart.

In de 11e minuut zette Enzo Fernandez ploegmaat Lautaro Martinez op weg naar de 0-1. De Inter-spits ramde de bal in doel, al werd de goal aanvankelijk nog afgekeurd wegens buitenspel. Met dank aan de VAR mocht de 0-1 toch op het scorebord.

Paraguay was niet onder de indruk. De thuisploeg zocht én vond een snelle gelijkmaker. Nadat Gustavo Gomez eerst al voor een flinke waarschuwing gezorgd had met een kopbal op de lat was het Antonia Sanabria die de Argentijnse doelman Martinez kansloos liet met een geweldige omhaal.

Een bleke Lionel Messi slaagde er vervolgens niet in om zijn team op sleeptouw te nemen en vlak na de rust sloegen de Paraguayanen opnieuw toe. Verdediger Alderete - die in de 1e helft aan een tweede gele kaart ontsnapt was na een overtreding op Messi - buffelde de 2-1 binnen na een vrije trap.

Argentinië had nog nagenoeg een volledige helft om te reageren, maar kwam daarin niet meer verder dan een halve kans van Rodrigo de Paul. Ondanks de nederlaag blijft de wereldkampioen wel op kop in de WK-kwalificaties.