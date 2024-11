Geen terugkeer mogelijk: Juventus ontbindt contract van Paul Pogba

Juventus heeft het contract van Paul Pogba ontbonden. De Franse stervoetballer hoopte na zijn dopingschorsing weer welkom te zijn in Turijn, maar moet op zoek naar een nieuwe club. "De fans zullen voor altijd in mijn hart zitten", schrijft hij.

Het is al van 3 september 2023 geleden dat Paul Pogba zijn laatste wedstrijd voor Juventus speelde. Daarna verdween hij naar de zijlijn na een positieve test op DHEA, een middel dat testosteronproductie bevordert.

Pogba kreeg in oktober te horen dat zijn dopingschorsing werd ingekort van 4 jaar naar 18 maanden. Hij wilde zelfs "salaris inleveren" om in maart 2025 weer aan de slag te kunnen bij Juventus.

De Serie A-club maakte evenwel snel duidelijk dat een terugkeer van Pogba geen optie was. Het contract van de Fransman, dat nog liep tot de zomer van 2026, is nu ook definitief verscheurd.

"Er zijn momenten waarop de dingen niet gaan zoals we zouden willen, maar één ding is zeker: de band die ik met jullie heb, lieve fans, zal onvergetelijk blijven", schrijft Pogba op Instagram.

"Jullie hebben me zoveel gegeven, meer dan ik in woorden kan uitdrukken, en ik zal alle genegenheid die jullie me hebben gegeven altijd met me meedragen. Jullie zullen voor altijd in mijn hart zitten."