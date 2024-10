Daar is Paul Pogba weer: dopingstraf fel verminderd met 2,5 jaar, Fransman kan in maart opnieuw voetballen

Licht aan het einde van de tunnel voor Paul Pogba. De Fransman werd in februari nog 4 jaar geschorst na een positieve dopingtest, maar staat plots wel heel dicht bij een rentree. In beroep werd de straf verminderd naar 18 maanden, waardoor hij in maart 2025 alweer op het veld kan staan.

De fans van Paul Pogba kunnen hun aftelkalender bovenhalen. De Fransman zou binnen 5 maanden alweer kunnen schitteren op een voetbalveld.

Straf, want in februari kreeg Pogba nog een zware schorsing van 4 jaar. De vedette liep tegen de lamp bij een dopingtest, waarbij het gebruik van synthetisch testosteron aan het licht kwam. Dat is een spierversterkend middel.

Volgens de Franse middenvelder was die positieve test te wijten aan een voedingssupplement dat hem door een dokter in de Verenigde Staten werd voorgeschreven.

Pogba deelde na de veroordeling nog mee dat hij in beroep zou gaan, maar verdween daarna helemaal uit de spotlights van de voetbalwereld.

Tot vandaag, dan toch. Want de Fransman is uit het niets helemaal terug. In beroep werd zijn straf teruggeschroefd van 4 jaar naar 18 maanden. De teller begon te lopen in september 2023, na de positieve test.

Dat betekent dat Pogba ineens weer kan dromen van zijn rentree. Vanaf januari kan hij opnieuw meetrainen bij Juventus, in maart mag hij weer in actie komen.

Afwachten of de voormalige superster dan net als vroeger nog steeds monden kan doen openvallen.