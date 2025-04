Van gloednieuw stadion tot cowboy als eigenaar: dit moet je weten over de titelconcurrenten in tweede klasse

kalender do 17 april 2025 16:12

La Louvière, RWDM of Zulte Waregem: wie pakt de titel in tweede klasse?

Vrijdagavond is het do-or-die in de Challenger Pro League. RWDM, Zulte Waregem en La Louvière strijden er om het hoogste goed: promotie naar eerste klasse. Maar hoe goed ken jij de hoofdrolspelers eigenlijk? We nemen je mee door hun seizoen en hun opmerkelijkste troeven: de tactiek van Atlético Madrid, de jongste CEO van Europa en een gloednieuw stadion. En Sporza Daily schat de promotiekansen in.

Hoe zag het seizoen eruit?

Wie van de eerste klasse naar de Challenger Pro League verbannen wordt, zet zich maar beter schrap voor een hobbelige rit. Zelden komen degradanten meteen op hun poten terecht. Maar uitzonderingen zijn er altijd: RWDM schoot met 16 op 18 als een raket uit de startblokken. Meteen weer promoveren? Challenge accepted, klonk het in Molenbeek. Al stonden de Brusselaars ook snel weer met de voetjes op de grond. Oktober en november waren miserabele maanden en de voorsprong smolt in geen tijd weg. Sindsdien heeft coach Yannick Ferrera de machine wel helemaal op punt gezet. RWDM verloor vorig weekend voor het eerst sinds 23 november. Opmerkelijk: 7 keer won het in die periode met 1-0. Mogen we RWDM het Atlético Madrid van de Challenger Pro League noemen?

Wie is de sterspeler?

Amper 19 goals tegen op een heel seizoen, dan moet de sterspeler toch achteraan te vinden zijn? Wel, met Sambu Marsoni heeft RWDM in elk geval een ijzersterke rechtsachter - die bij de kenners nog wel een belletje zal doen rinkelen, want hij liep er ook al bij in de Jupiler Pro League. Maar bij de tegenstanders zal het toch vooral Ilyes Ziani zijn die angst inboezemt. De jonge linksbuiten werd weggeplukt bij de beloften van Standard en swingt dit seizoen met 7 goals en 9 assists.

Ziani (rechts) flitst al een heel seizoen.

Opvallende figuren aan de top

De eigenaar van RWDM komt recht uit het Wilde Westen. John Textor is de naam, een Amerikaanse multimiljonair. Met onder meer Botafogo (Bra), Crystal Palace (Eng) en Lyon (Fra) heeft hij nog wat andere teams in zijn portefeuille. En bij onze zuiderburen steelt Textor al graag eens de show. In een bitse onderhandeling over tv-rechten noemde hij PSG-baas Nasser Al-Khelaifi een tiran. Die laatste reageerde door Textor een cowboy te noemen. En dus vond Textor er niets beters op dan Lyon-PSG bij te wonen met ... een cowboyhoed. Zwaait hij er vrijdag ook eens mee aan de Gaverbeek?

Fun fact

We begonnen de kennismaking met RWDM met een wijsheid: wie zakt naar de Challenger Pro League, maakt zich best op voor een hevige rollercoaster. Amper één keer wist een ploeg meteen weer te promoveren naar de hoogste afdeling: KV Mechelen in 2019. Zes jaar later kan RWDM die straffe stoot herhalen. Om het allemaal nog wat mooier te maken, kan het voor RWDM straks de 2e titel in 3 jaar zijn.

Hoe groot is promotiehoop?

RWDM kreeg vorige vrijdag een opdoffer van jewelste te verwerken tegen Lommel, dat 0-1 kwam winnen in Molenbeek. Toch is coach Yannick Ferrera erg optimistisch over de kansen van de leider. "De week is goed verlopen. Iedereen kreeg even de tijd om zijn hoofd leeg te maken. We voelen ons stukken beter dan vorige vrijdag", deelde hij op de persconferentie. "Nu zijn we vastberaden om de promotie in de wacht te slepen. Er is opnieuw vertrouwen in de ploeg, die meer positieve dan negatieve signalen uitstraalt." Ook kenner en commentator Jeroen Roppe gelooft in de kansen van RWDM: "Het telt tenslotte nog een punt meer. Al kun je ook dan niet aan het speculeren gaan. Een voordeel tijdens de match zal het niet opleveren."

Hoe zag het seizoen eruit?

Na het kwakkelseizoen in 2024 lag de hoop van de Essevee-fans aan het begin van het seizoen op de bodem van de Gaverbeek. Na speeldag 1, een 0-1-nederlaag tegen Lierse, werd het allemaal nog wat negatiever rond de Elindus Arena. Maar daarna arriveerden nog heel wat rake versterkingen en kreeg coach Sven Vandenbroeck een prima systeem in zijn ploeg. De West-Vlamingen piekten al snel en floten RWDM terug. Essevee begon zelfs als leider aan 2025, met een marge van 4 punten. Maar met een nieuw jaar kwamen ook heel wat kopzorgen. Zulte Waregem moest door een periode met blessures van onder meer Jelle Vossen, Laurent Lemoine en Jeppe Erenbjerg. Een 0 op 6 begin maart was het dieptepunt van dat crisisje, maar de Boeren klampten wel aan bovenin en kregen zelfs kansen om weer leider te worden. Het enige probleem: die kansen gooiden ze weg.

Wie is de sterspeler?

Vraag aan voetbalfans om een speler van Zulte Waregem op te noemen en 99% grijpt naar Jelle Vossen. De ervaren goaltjesdief is effectief nog altijd van goudwaarde en trekt de slotspeeldag in als topschutter van de Challenger Pro League. Toch liepen de échte smaakmakers bij Essevee dit jaar een rijtje lager rond. Met Jeppe Erenbjerg vond Zulte Waregem nog eens een echte spelmaker, inclusief Deens dynamiet. Zes goals en 5 assists staan al achter zijn naam. Ook Demba Diop draaide een uitstekend seizoen. De Senegalese box-to-box lijkt klaar voor een stap hogerop.

Erenbjerg (links) en Diop (midden) doen Zulte Waregem draaien.

Opvallende figuren aan de top

Waar ze bij RWDM uitpakken met een cowboy, hebben ze bij Zulte Waregem "de jongste CEO van Europa". Michiel Beeuwsaert, zoon van hoofdaandeelhouder Tony, is amper 21. Een makkelijk eerste jaar kreeg de pupil trouwens niet. Herinner je je nog de soap rond de geannuleerde teambuilding voor de medewerkers van de club? "Om budgettaire redenen was er geen ruimte voor die teambuilding", klonk het achteraf in de Elindus Arena. Beeuwsaert zal vurig hopen dat hij zijn eerste jaar aan de voetbaltop toch kan afsluiten met een positieve noot.

Fun fact

Voor Zulte Waregem moet het vrijdag allemaal in de Elindus Arena gebeuren. In eigen huis kan het rekenen op de steun van ruim 12.000 supporters. Alleen nemen zij die naam nauwelijks in de mond, wel het Regenboogstadion. Dat is het resultaat van het WK wielrennen anno 1957. Een editie waarbij de streep in het stadion lag. Rik Van Steenbergen was de snelste en kreeg de regenboogtrui. Op de heilige grond van Essevee werden mooie momenten zoals een titelstrijd in de Jupiler Pro League en Europees voetbal beleefd. Komt daar vrijdag een titel in tweede klasse bij?

Hoe groot is promotiehoop?

"Het gaat alleszins een zotte match worden", voorspelt voormalig boegbeeld Sammy Bossut in Sporza Daily. Zulte Waregem ontvangt RWDM voor een rechtstreeks duel. "De achterban is altijd goed aanwezig, vrijdag is het stadion uitverkocht. Dus het wordt een lastige wedstrijd met hopelijk een gedroomd einde. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jelle Vossen paraat zal zijn." "Zulte Waregem hoort na twee jaar afwezigheid weer thuis in eerste klasse. Het is een warme familieclub met een prima accomodatie. Elementen genoeg om weer mee te draaien in de Jupiler Pro League." Bossut rekent op de aanhang, maar Roppe weet dat die ook extra druk kan meebrengen: "Zulte Waregem heeft te maken gehad met een thuiscomplex. Vorig jaar lukte het op eigen veld niet om te promoveren, dus hopelijk komt dat trauma niet nog eens boven. Al is deze ploeg completer."

Hoe zag het seizoen eruit?

Een promovendus die meteen 13 op 15 pakt, eigenlijk hadden de alarmbellen toen al moeten afgaan bij de concurrentie. RAAL La Louvière draaide vanaf de prille start mee aan de top. Gewoon meesurfen op de golf van vertrouwen na de promotie? Niets van. Les Loups legden maandenlang een constant parcours af, tot in december. Even leek de magie daar uitgewerkt. Met vier draws en een nederlaag schoot La Louvière zich een tijdlang in de voet. Maar de Waalse club vond net op tijd zijn tweede adem. Het presteerde prima in de laatste rechte lijn. En oké, het zat La Louvière wat mee dat RWDM en Zulte Waregem al promotiekansen lieten liggen, maar wie had gedacht dat ze op de slotspeeldag nog zouden bikkelen om hun tweede promotie op rij?

Wie is de sterspeler?

Jelle Vossen voelt op de slotspeeldag de hete adem van één man: Mouhamed Belkheir. De Algerijnse spits is een opportunist pur sang en kan van overal scoren. De geboren Parijzenaar zit al aan 13 rozen dit seizoen, en dat terwijl hij onlangs 3 wedstrijden aan de kant stond na een schorsing voor een slag. Met één goal tegen Lommel komt hij mee bovenaan de topschuttersstand. Maar bij La Louvière houden ze tegelijk al hun hart vast. Belkheir is gehuurd van Fortuna Sittard en kan dus volgend jaar elders goals meepikken. Gelukkig weten zijn kompanen voorin - Guindo en Botella - ook het doel staan.

Opvallende figuren aan de top

La Louvière mag dan wel in groen en wit spelen, in de catacomben bonst vooral ook een paars hart. Met Silvio Proto, Nicolas Frutos en Enzo Scifo hebben drie Anderlecht-iconen mee de touwtjes in handen. Laat dat trio net ervaring in overvloed hebben op het allerhoogste niveau. En branden van ambitie doen de twee Belgen en de Argentijn ook nog steeds. "We willen RAAL terugbrengen naar eerste klasse", vertelden ze al. Missie bijna geslaagd.

Fun fact

In La Louvière hebben ze misschien wel de allergrootste troef in handen: een spiksplinternieuw stadion. Want eerlijk is eerlijk: het Tivoli was dringend toe aan vervanging. Midden juni staat de verhuis gepland. Les Loups trekken dan naar hun nieuwe en moderne voetbaltempel met 8.050 zitplaatsen. Niet gigantisch, maar misschien wel net ideaal voor een hels sfeertje. En een nieuwe arena is op z'n minst ook opmerkelijk te noemen. Het laatste stadion dat werd geopend in ons land? De Ghelamco Arena (intussen Planet Group arena), toch ook al zo'n 13 jaar geleden. Helemaal klaar voor de sprong naar het hoogste niveau, durven we dus te denken.

Zo moet het nieuwe Tivoli er straks uitzien.

Hoe groot is promotiehoop?