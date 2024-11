Drie initiatieven die streven naar inclusiever voetbal in bloemetjes gezet

Fusion Oostende, Standard de Liège en VZW Juna Foot zijn in de bloemetjes gezet op de Come Together Awards. Ze werden beloond voor hun inspanningen om voetbal inclusiever te maken, en hun strijd tegen discriminatie en racisme.

In hun ambitie om het voetbal meer inclusief te maken sloegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Pro League, Voetbal Vlaanderen en de Association Clubs Francophones de Football (ACFF) de handen in elkaar en organiseerden voor de tweede keer de Come Together Awards.

In juli werd een oproep gelanceerd naar de amateur- en profclubs om projecten te nomineren, en ook VZW’s konden zich kandidaat stellen. Een jury met onder meer Thierry Witsel, Red Flame Kassandra Missipo en Rode Duivel Arthur Theate koos drie winnaars.

Bij de amateurclubs werd Fusion Oostende​ ​bekroond voor #ookmeisjeskunnenscoren. De club voert campagne om meer meisjes aan te trekken.

In de categorie voor profclubs viel Standard in de prijzen. Met haar initiatief Duo Kick-Off brengt het mensen met een mentale en/of fysieke beperking samen in haar opleidingscentrum, en laat ze kennismaken met voetbal.

Ten slotte werd ook VZW Juna Foot in de bloemetjes gezet. De VZW verenigt jeugdteams van de gemeenten Salm, Sart en Lierneux met voetballers van Fedasil.