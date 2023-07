Onze commentatoren over pijnlijk afscheid: "Cavendish was klaar om zijn 35e binnen te koppen"

"Over and out in de Tour na een domme val. De deur gaat dicht en zijn carrière in de Tour is afgelopen", zag Renaat Schotte tijdens de rechtstreekse uitzending.

"Hij was klaar om zijn 35e ritzege in de Tour binnen te koppen. Wat een opdoffer!"

"Ik vraag me af of hij nog zal koersen dit seizoen. Is dit het einde van zijn carrière?", pikte José De Cauwer in. "Heeft hij nog zin en moed?"

"Hij was aanwezig en liet mooie dingen zien. Wie weet... De hoop bleef leven, desnoods tot in Parijs. Dat zou het nog straffer gemaakt hebben."

"Als hij niet meer op de fiets stapt, is Rome zijn laatste overwinning geweest", doelt Schotte op de Giro.

"Rome was een supermooie opstap naar deze Tour", aldus De Cauwer. "Hij genoot van elke etappe, zelfs de bergritten. Het was mooi om te zien hoe hij iedereen aan het groeten was."