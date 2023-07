Sporza Tour zag Jumbo-Visma op "indrukwekkende Pogacar" botsen: "Maar er valt hen niets te verwijten"

"Van de start in Bilbao tot wat we vandaag hebben gezien, het was echt elke dag indrukwekkend", opent Sven Nys.

Vingegaard moest dan wel een halve minuut toegeven, maar dat lag allerminst aan een indrukwekkende Wout van Aert. "Hij is echt in hele goede doen. Niemand hoeft daar nog over te twijfelen", stelt Nys.

Van een andere planeet

En zo toonden zowel Pogacar als Vingegaard de voorbije dagen alweer dat ze eigenlijk van een ander niveau zijn dan al de rest. "Ze zijn van een andere planeet", zegt Nys.

"Maar uit data bleek ook wel dat Hindley vandaag de slotklim even snel opreed als Pogacar, dus het was Vingegaard die een moeilijker momentje had."

"Hij zat gewoon op zijn limiet", wist Nys daarover. Het was van niet beter kunnen."

En zo naderde Pogacar tot op een halve minuut van de Deen in het klassement. "Maar die situatie is eigenlijk in het voordeel van Pogacar, want nu moet hij de koers niet dragen", vindt Nys.

"En voor de rest wordt het gewoon afwachten. We krijgen momentopnames van dag tot dag", claimt hij.

Op de Puy de Dôme krijgen we misschien wel een volgende momentopname.