Kan ex-Girowinnaar Jai Hindley het geel dragen tot Parijs? "Nee, maar hij is wel podiumkandidaat"

Een berekend plan zat er volgens Jai Hindley niet achter, maar aan het einde van de rit kunnen we wel spreken over een meesterzet. De kopman van Bora-Hansgrohe won niet alleen de etappe, maar nam ook de gele trui over van Adam Yates.



Mét toestemming van Jumbo-Visma en UAE. Zullen ze zich dat achteraf niet beklagen? Hindley is geen pannenkoek, hij won vorig jaar de Ronde van Italië.

"Hij kan inderdaad de derde hond worden", zegt José De Cauwer. "Toch denk ik dat het vooral mooi meegenomen is voor Jumbo-Visma, dat zij het geel niet hoeven te verdedigen."

Bram Tankink ziet het niet gebeuren, Hindley in het geel in Parijs. "Vingegaard reed meer dan anderhalve minuut sneller op de slotklim dan Hindley. Die zat wel in de kopgroep, maar omdat die zo groot was, hoefde hij ook niet al te veel te werken."

"Misschien wordt hij wél een concurrent voor Pogacar, want die kon op de klim eigenlijk niet zoveel tijd goedmaken op Hindley. Het was gewoon Vingegaard die erbovenuit stak. Hindley is dus zeker een podiumkandidaat."

Jan Bakelants denkt dat Hindley het geel toch minstens een paar dagen zal dragen. "Vandaag verwacht ik niet echt een probleem. De benen zullen niet zó kapot zijn na gisteren, want het was een grote kopgroep. Dat was eigenlijk een peloton. Hij zal hoogstens een handvol seconden verliezen op Vingegaard, in de laatste kilometers."