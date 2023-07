Zilveren boksster Oshin Derieuw zwaait Europese Spelen uit met Belgische vlag

De voorbije 2 weken namen een kleine 7.000 atleten uit 48 landen deel aan 29 sporten. Voor België deden 138 m/v mee, goed voor 13 medailles (2x goud, 5x zilver, 6x brons).



De meeste Belgische atleten waren al naar huis. Derieuw kreeg gisteravond rond 21 uur het gezelschap van collega-bokser Vasile Usturoi, kajakker Gabriel De Coster en een 15-tal delegatieleden.



Na de intrede van de delegaties volgden er volksdansen en optredens van Poolse artiesten. Rond 22.40 uur doofde de vlam en sloot een vuurwerk het evenement definitief af.



Met 13 medailles deed België beter dan Bakoe 2015 (11) en Minsk 2019 (6). Maar door de verschillende programma's is het moeilijk te vergelijken.



Het belangrijkste doel van deze mini-Spelen was gericht op het kwalificatiepad richting de echte Spelen van 2024 in Parijs. Zo pakte ook Usturoi een OS-ticket.