Belgische ruiters werken naar EK en Olympische Spelen: “Met een sterke ploeg naar Parijs gaan”

Gisteren kende het "Wereldfeest van de Paardensport" zijn ontknoping met de Grote Prijs van Aken. Een maand voor het EK in Milaan haalde België vorige week brons in de landenwedstrijd. Over 1 jaar zijn er de Olympische Spelen in Parijs. Hoe staat het met de Belgische jumpingploeg? Sportweekend zocht de bondscoach en enkele sterke Belgische ruiters op in Aken.

Belgische paarden in topvorm

Aken is het mekka van de paardensport, waar gedurende zeven dagen topsport wordt bedreven voor maar liefst 350.000 toeschouwers. De Duitse ruiter Marcus Ehning kwam als winnaar van de GP uit de bus op Stargold. Het podium kleurde met Daniel Deusser en Philipp Weishaupt voor eigen volk zelfs helemaal Duits.



Maar hoe staan onze Belgische topruiters er een jaar voor de Olympische Spelen voor? En belangrijker nog, hoe zit het met hun paarden? Beste Belg zondag was alvast Nicola Philippaerts met Katanga op 6. Bondscoach Peter Weinberg staat voor belangrijke keuzes: "Het is essentieel dat we de beste paarden selecteren, die constant in staat zijn om uitdagende parcoursen af te leggen en waarvan de ruiters niet nerveus worden." Nicola Philippaerts is niet de enige landgenoot die het de jongste tijd goed doet in de jumping.

Een naam die het voorbije jaar nadrukkelijk in de picture kwam, is die van Wilm Vermeir. Hij won eind vorig jaar de klassieker in Mechelen, wat misschien als een verrassing kwam, maar zijn paard IQ van het Steentje verkeerde in topvorm. Vermeir beschrijft het paard als buitengewoon getalenteerd, maar merkt op dat het enige probleem is dat IQ zichzelf daar niet bewust van is: “Het paard is timide, verlegen en kan twijfelen aan zijn eigen capaciteiten. Het is een delicate opgave om hem te berijden, maar zijn vermogen, wendbaarheid en voorzichtigheid zijn van topklasse.” Dit jaar zal IQ veel rust krijgen met het oog op de kampioenschappen: "Ik denk dat Peter Weinberg en de Belgische federatie dat ook willen," zegt Vermeir. "Hoewel we belangrijke wedstrijden moeten rijden, is het cruciaal dat de paarden niet uitgeput raken. Ik denk dat we op de goede weg zijn.”

10 ruiters in top 100 van de wereld

De weelde is groot in de breedte in België met 10 rijders in de top 100 van de wereldranglijst.

De broers Philippaerts strijden allebei om een plekje in het Belgische team. Op dit moment lijkt Nicola de beste kansen te hebben om naar de Europese kampioenschappen te gaan, die eind augustus in San Siro zullen plaatsvinden. Weinberg benadrukt dat er geen twijfel bestaat over Nicola Philippaerts: "Hij is een zekerheid voor het EK. Zijn paard heeft constant goed gepresteerd. Hier in Aken sprong hij foutloos in de Nations Cup en daarvoor won hij de Grote Prijs in La Baule." Philippaerts is tevreden met hoe de afgelopen maanden zijn verlopen: "Katanga is de afgelopen twee jaar echt in topvorm geweest. Met zo'n paard moet je zorgvuldig plannen: niet te veel wedstrijden rijden, maar toch genoeg om in het wedstrijdritme te blijven. Aan het begin van het jaar heeft ze eigenlijk weinig wedstrijden gedaan om zich volledig te kunnen richten op de laatste drie tot vier wedstrijden."

De Olympische Spelen zijn nog een jaar verwijderd en in de paardensport kan er in een jaar veel veranderen. Nicola Philippaerts