Spurtbom Lorena Wiebes balt ook in de Giro Donne haar vuist

De 3e etappe bracht de rensters richting Modena na een nagenoeg biljartvlakke aanloop. Gefundenes fressen voor de sprintsters dus, ook al probeerden 3 Italiaanse vrouwen (Alice Palazzi, Asia Zontone en Giorgia Vettorello) toch dwars doorheen de verwachtingen te rijden.



Dat lukte niet, ook omdat de concurrenten het SD Worx makkelijk maakten. Zowel DSM als Canyon/SRAM namen het gewicht van de achtervolging op hun schouders.





Met iemand als Lorena Wiebes in het peloton leek dat een vreemde tactiek. Geen winnende tactiek alvast, want Wiebes won bijna met de vingers in de neus, voor Marianne Vos. Vos jaagt in deze Giro Donne op een 33e ritzege.



Voor rozetruidraagster Annemiek van Vleuten was het een rustige dag. Zij heeft nog altijd een mooie voorsprong op Cecilie Uttrup Ludwig.