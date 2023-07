Niet Karel Geraerts, wel Patrick Vieira wordt nieuwe coach van Matz Sels bij Straatsburg

Patrick Vieira volgt in Straatsburg zijn landgenoot Frédéric Antonetti op. Hij ondertekende een contract voor 3 seizoenen.

Vieira werd zelf in maart nog ontslagen bij Premier League-club Crystal Palace. Straatsburg kende een moeilijk seizoen in Frankrijk en vocht constant tegen degradatie. Het team van Rode Duivel Matz Sels eindigde uiteindelijk als 15e, 5 punten boven de degradatiestreep.

De intussen 47-jarige Vieira kende als speler een indrukwekkende carrière bij AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter Milaan en Manchester City. Vooral bij de Gunners maakte hij jarenlang indruk op het middenveld. Met Frankrijk werd hij ook wereld- en Europees kampioen.

Als trainer heeft Vieira nog niet veel bewezen. Crystal Palace was zijn 3e klus als T1 na New York City (2016-2018) en Nice (2018-2020). Bij de Franse club kreeg hij in december 2020 ook al eens zijn ontslag.

Ook de naam van Karel Geraerts werd de voorbije dagen in verband gebracht met Straatsburg. Geraerts vertrok vorige maand verrassend bij Union nadat hij geen akkoord kon vinden over een nieuw contract.