Tielemans officieel Aston Villa-speler: "Na enkele gesprekken met coach was ik overtuigd"

Na 4,5 seizoenen bij Leicester City was Youri Tielemans klaar voor een nieuwe uitdaging. In het verleden genoot de middenvelder interesse van onder meer Arsenal, Barcelona en Dortmund, maar de Rode Duivel koos verrassend voor Aston Villa.

Coach Unai Emery wist Tielemans snel te overtuigen, vertelt Tielemans in zijn eerste clubinterview. "Tijdens de gesprekken met de manager maakten zijn ambitie, zijn passie en de manier waarop hij het team leidt, indruk op me en besloot ik naar Aston Villa te komen", zei hij.

"Het is een grote club, dus ik ben echt enthousiast. Het is ook een nieuwe uitdaging na vierenhalf jaar bij Leicester. Het was een mooie tijd, maar het is tijd om verder te gaan. Ik kijk echt uit naar mijn nieuwe kans bij Aston Villa, ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

Dat Aston Villa voor het eerst sinds 2010 nog eens Europees mag spelen in de Conference League, zal ook een rol hebben gespeeld in de keuze van Tielemans.

"Het is altijd een geweldige prestatie om in Europa te spelen. De manier waarop de manager de club weer naar Europa heeft geloodst, is indrukwekkend. We moeten er klaar voor zijn, want Europese wedstrijden zijn altijd speciaal. Hopelijk levert het wat mooie avonden op."