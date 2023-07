Antwerp schrijft brief aan fans: "Stadiondossier zit muurvast", Mintjens reageert: "Club sluit deur voor overleg"

Terug naar af? Het stadiondossier heeft Antwerp nog steeds in een wurggreep. Ondanks een voorstel tot compromis van grondeigenares Tanja Mintjens blijven de onderhandelingen stroef verlopen. "Onze groei wordt afgeremd. Het legt een grote hypotheek op de toekomst van de club", schrijft Antwerp in een brief aan zijn supporters. "Ze hebben de deur voor overleg gesloten", reageert Mintjens in Gazet van Antwerpen.

Het blijft rommelen boven de Bosuil. Enkele weken geleden had Tania Mintjens, de grondeigenares van het Bosuilstadion, nog een voorstel gedaan om uit de impasse van het stadiondossier te komen. Maar Antwerp stuurde vandaag een open brief naar zijn supporters met een minder hoopvolle boodschap over de situatie.

"De groei wordt afgeremd", schrijft de club in de brief. "RAFC botst tegen een plafond: de uitbouw van het Bosuilstadion is in de huidige omstandigheden onmogelijk."

De club maakt zich zorgen, de hele situatie weegt op de club. Statement Antwerp

Volgens de club stellen Mintjens en haar entourage bijkomende vragen en nieuwe eisen die "onredelijk en bijgevolg onaanvaardbaar" zijn. De club schrijft het gevoel te hebben aan het lijntje te worden gehouden.

"De club maakt zich zorgen, de hele situatie weegt op de club. De huidige impasse legt een grote hypotheek op de toekomst van RAFC. Vandaag kan er maar aan 1 op de 4 ticketaanvragen voor de internationale wedstrijden voldaan worden. Een beurtrol is moeilijk te organiseren. Er is geen oplossing. Het zou mooi zijn alle supporters te kunnen verwelkomen." "Het stadiondossier zit muurvast, een oplossing is niet in zicht", besluit de brief.

Mintjens: "Ze hebben deur voor overleg gesloten"

Net zoals ze vorige keer exclusief communiceerde via Gazet van Antwerpen, doet Tania Mintjens dat nu opnieuw. Ze liet haar zaakwaarnemer Francis Vanderhoydonck reageren in de krant: "De deur bleef openstaan voor overleg, maar met dit communiqué heeft Antwerp ze gesloten."



Met haar voorstel enkele weken geleden (zie Lees ook) stak de zakenvrouw en diehard Antwerp-fan haar hand uit om naar een oplossing te streven. Maar voorzitter Paul Gheysens en co. trekken na enkele gesprekken hun eigen hand terug met het straffe communiqué.



"Proberen ze op deze manier de zwartepiet in het kamp van mevrouw Mintjens te steken? Ik weet niet wat de opzet van de club is", zegt Vanderhoydonck in GVA.



Vanderhoydonck en Mintjens willen hun hoofd niet in het zand steken: "Als de club de discussie publiekelijk wil voeren, dan gaan wij die niet uit de weg. We hebben er geen probleem mee om transparant te zijn en de communicatie, met nodige documenten, indien nodig, op tafel te leggen."



"Dan zal blijken wie redelijk of onredelijk is."

