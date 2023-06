PSG-coach Galtier in hechtenis genomen in Nice op verdenking van discriminatie

Midden april werd een vooronderzoek geopend tegen Christophe Galtier. Hij wordt verdacht van "discriminatie op basis van ras of geloofsovertuiging".

De coach zou discriminerende, racistische en islamofobe opmerkingen hebben gemaakt tijdens het seizoen dat hij de leiding had over OGC Nice. De opmerkingen werden in een e-mail gelekt door toenmalig sportief directeur Julien Fournier, met wie Galtier geen beste verhouding had.

"Hij vertelde me dat ik rekening moest houden met de realiteit van de stad en dat we niet zoveel zwarte jongens en moslims in het team konden hebben", zo klonk het. "Hij gaf me ook aan dat hij het team grondig wilde veranderen, waarbij hij te kennen gaf het aantal moslimspelers zo veel mogelijk te willen beperken".

Galtier verklaarde in april geschrokken te zijn van de beschuldigingen aan zijn adres. Hij diende op 21 april een klacht voor intimidatie, smaad en doodsbedreigingen in tegen Fournier en de twee journalisten die de boodschap hadden verspreid.