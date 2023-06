Union-Anderlecht opent Jupiler Pro League 2023-2024, ontdek ook alle duels Challenger Pro League en Lotto Super League

Op 23 juli om 18 uur op de Bosuil wordt de eerste match van het nieuwe voetbalseizoen gespeeld met de Supercup tussen Antwerp en KV Mechelen. Een week later begint de gewone competitie weer.



Met een geweldige openingsaffiche: de Brusselse derby Union-Anderlecht op vrijdag 28 juli om 20.45 uur. Een dag later trekt vicekampioen Genk naar promovendus RWDM, kampioen Antwerp ontvangt op zondag Cercle Brugge, Club Brugge krijgt KV Mechelen op bezoek.



Union moet meteen vol aan de bak, want op de tweede speeldag trekt het naar Standard. We krijgen op 5 augustus ook Anderlecht-Antwerp.

De eerste Super Sunday is op speeldag 6 met KAA Gent-Club Brugge, Union-Antwerp en KRC Genk-Anderlecht.

eerste speeldag Union RSC Anderlecht vri 28/7, 20.45u Eupen Westerlo zat 29/7, 16u Charleroi OH Leuven zat 29/7, 18.15u RWDM KRC Genk zat 29/7, 20.45u Antwerp Cercle Brugge zon 30/7, 13.30u KAA Gent Kortrijk zon 30/7, 16u Club Brugge KV Mechelen zon 30/7, 18.30u STVV Standard zon 30/7, 19.15u

De reguliere competitie duurt 30 speeldagen tot zondag 17 maart 2024. Er is een winterstop van 28 december tot 18 januari.



De play-offs beginnen op 29 maart, uiterlijk 26 mei kennen we de kampioen. De bekerfinale is op donderdag 9 mei.



De barragematch van de nummer 4 en de winnaar van de Europe Play-offs is op 2 juni, daags na de Champions League-finale.



Ontdek de volledige kalender hier. De exacte speelmomenten liggen vast tot en met speeldag 7. Op 4 september - als de Europese voorronderesultaten bekend zijn - lost de Pro League de tijdstippen voor speeldagen 8 tot 21. Op 20 december volgen de laatste 9 speeldagen.

Challenger Pro League opent 11/8 met RSCA Futures-Beerschot en Luikse derby

De Challenger Pro League opent zijn deuren op 11 augustus met de duels RSCA Futures-Beerschot en de Luikse derby Seraing-SL 16.



Onze tweede klasse telt weer 16 teams, 4 meer dan vorig jaar, met de dalers Oostende, Seraing en Zulte Waregem en de stijgers FC Luik, Patro Eisden Maasmechelen en Francs Borains.



Ontdek de volledige kalender van de tweede klasse hier.



De reguliere competitie telt 30 speeldagen met een winterstop van 18 december tot 11 januari en loopt tot het weekend van 21 april. Dan kennen we de kampioen en al 2 promovendi. De Promotion Play-offs lopen van 26 april tot 26 mei met de return van de barrage tegen een JPL-club voor het 3e en laatste promotieticket.



Meer teams betekent ook meer matchen, dus zijn er 2 nieuwe tijdslots: een extra op zaterdag om 20 u. en een nieuw op zondag om 13.30 u. De thuisduels van de U23-ploegen worden niet meer uitgezonden. De vier U23-ploegen (van Anderlecht, Genk, Club Brugge en Standard) kunnen niet promoveren.

eerste speeldag RSCA Futures Beerschot vri 11/8, 20u Seraing SL16 " Club NXT Lierse zat 12/8, 16u Patro Eisden Deinze zat 12/8, 20u FC Luik FC Dender30 " Jong Genk SK Beveren zon 13/8, 13u Oostende Lommel zon 13/8, 16u Zulte Waregem Francs Borains zon 13/8, 19.15u

Lotto Super League opent 25/8 met Charleroi-Genk en KAA Gent-Anderlecht

De elite vrouwen beginnen eraan in het weekend van 25 en 26 augustus. Charleroi-Genk en de topper tussen KAA Gent en zesvoudig titelverdediger Anderlecht zijn op zaterdag.



Nieuw is dat de Pro League vanaf dit seizoen de competitie organiseert. Dat doet het met 10 clubs, goed voor 18 reguliere speeldagen tot zondag 10 maart. De top 6 strijdt om de titel in Play-off 1 van 22 maart tot 26 mei. De finale van de beker van België is op 1 mei.



Ontdek de volledige kalender hier.