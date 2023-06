Supercup ligt vast: Antwerp ontvangt KV Mechelen op 23 juli om 18 uur op de Bosuil

De Supercup is traditioneel de officieuze aftrap van het seizoen 2023-2024. Antwerp-KV Mechelen is een heruitgave van de Croky Cup-finale van 30 april, die Antwerp met 2-0 won op de Heizel.



De Supercup wordt in principe gespeeld tussen de landskampioen en de bekerwinnaar, maar omdat stamnummer 1 de dubbel pakte, krijgt KV Mechelen nog eens kans op een trofee. Als landskampioen krijgt RAFC het thuisvoordeel.



Zowel voor Royal Antwerp FC, als voor KV Mechelen wacht er een afspraak met de geschiedenis. Geen van beide teams kon de Supercup ooit al op zijn palmares schrijven.



Dé slokop qua Supercups is Club Brugge. Dat pakte vorig jaar zijn 17e Supercup.