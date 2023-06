Olivier Deschacht beleeft met EK eerste groot toernooi: "Hier lopen toppers, de toekomst is verzekerd"

Alles meegemaakt in zijn carrière... en nu ook een groot toernooi. Olivier Deschacht (42) is als assistent-trainer een cruciale schakel bij de Belgische beloften. "Deze jongens gaan een mooiere carrière tegemoet dan ik. Hopelijk denken ze ooit nog eens aan mijn tips."

Tijdens de rondootjes doet hij nog vlot mee met de spelersgroep. En ook naast het veld geniet Olivier Deschacht zichtbaar van het avontuur in Georgië. Geef de ex-international en recordman van Anderlecht eens ongelijk: ook voor hem is dit - ondanks al zijn ervaring - een nieuwe belevenis. Als speler maakte Deschacht nooit een groot toernooi mee, maar als prille assistent-coach dus wel. "Thomas Buffel evenmin", lacht hij. "Wij zaten in periode dat het niet goed liep bij de Rode Duivels. Dan is het prettig om dit toch te kunnen meemaken als assistent. Je voelt trouwens de verantwoordelijkheid. Spelers luisteren naar ons en ook de bondscoach vraagt steeds onze mening. We voelen ons goed in die rol." Volgens Deschacht is deze technische staf overigens bijzonder complementair. "Soms hebben we verschillende ideeën, maar op het einde komen die altijd samen. Ik denk iets defensiever, Thomas eerder offensief en Jacky overschouwt het geheel. De match tegen Nederland toonde aan dat het werkt. We waren heel goed voorbereid, maar ook niet beschaamd om meteen in te grijpen na een halfuur."

Olivier Deschacht met zijn collega-assistent Thomas Buffel

Toekomst Belgische defensie

Het resultaat mocht er zijn - zelfs zonder overwinning. Een pessimist zal dan misschien spreken van twee verloren punten, maar voor Deschacht was de nasmaak van de match tegen Nederland zonder twijfelen positief. "Ik heb ook veel berichten gekregen van het thuisfront, dat ze de wedstrijd zeer positief vonden", glundert Deschacht. "Het was leuk om naar deze Duivels te kijken. Ook dát is onze bedoeling: een mooi verhaal schrijven. Na rust was Nederland echt dood tegen ons. (lacht) We hebben Anderlecht nog wat rijker gemaakt door al die kansen die Verbruggen pakte. Maar als trainers waren we trots op de prestatie."

De toekomst van de Belgische defensie is verzekerd richting het volgende WK. Olivier Deschacht