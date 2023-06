UEFA schorst brulboei José Mourinho voor 4 Europese wedstrijden

Dat José Mourinho een kort lontje heeft, weet iedereen.

De 60-jarige Portugees illustreerde zijn temperament enkele weken geleden nog eens na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla.

Mourinho was het niet eens met beslissingen van scheidsrechter Anthony Taylor, kapittelde de Brit tijdens zijn persconferentie en ging in de catacomben in Boedapest nog een stukje verder.

"Je bent een schande", snauwde hij op de parking van het stadion naar de scheidsrechter, die een dag later ook nog eens werd belaagd op de luchthaven door boze Roma-fans.

De UEFA veroordeelt het gedrag en legt Mourinho een sanctie op van 4 Europese speeldagen.