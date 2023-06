Ref Taylor is de gebeten hond voor Roma-coach Mourinho: "Hij leek wel een Spanjaard"

Dat iemand anders het moet ontgelden na een nederlaag komt rechtstreeks uit het Mourinho-handboek en dat was ook gisteravond in Boedapest niet anders. De Portugees had heel wat fases gezien waarbij de ref in het nadeel van Roma blies: onder meer een penalty van Sevilla, gefloten door ref Taylor, maar afgekeurd door de VAR, een niet-toegekende strafschop na hands van Sevilla in de zestien en de beslissende pingel in de penaltyreeks die moest worden hernomen.

We zijn het al gewoon dat de refs een negatieve invloed hebben op onze matchen. Alleen had ik het niet verwacht in een Europese finale.

"We zijn het al gewoon dat de scheidsrechters een negatieve invloed hebben op onze wedstrijden, dat is niet nieuw voor ons. Alleen had ik het niet verwacht in een Europese finale. De scheidsrechter leek wel een Spanjaard." (lees voort onder de tweet)

En hij was nog niet klaar. "Wij waren de betere ploeg in de 1e helft, maar kregen wel meer gele kaarten. Het is ongelooflijk dat een scheidsrechter zulke fouten maakt, ook omdat Taylor een goeie ref is."

"Kijk ook naar Lamela. Die kreeg geen tweede gele kaart toen hij dat verdiend had en mocht zo nog een penalty trappen in de strafschoppenreeks. Taylor en de VAR hebben er ten slotte voor gezorgd dat alles beslist werd", doelde de Portugees op de penalty die hernomen werd.

BEKIJK: Mourinho scheldt refs de huid vol na de match

"Goed dat we volgend jaar geen Champions League spelen"

José Mourinho kreeg na de wedstrijd ook vragen over zijn eigen toekomst. Daarover bleef de Portugees in het ongewisse, al leek hij wel te suggereren dat er bepaalde dingen moeten veranderen.

"Vanaf maandag ga ik met vakantie. Ik wil bij Roma blijven, maar mijn spelers verdienen meer en ikzelf ook. Ik wil voor méér vechten. Ik ben het beu om én de coach te zijn, én de communicator, én de man die altijd moet zeggen dat we bestolen zijn", klonk het ietwat cryptisch.

"Volgend seizoen zullen we geen Champions League spelen en dat is goed nieuws, want wij zijn geen Champions League-team. Zondag spelen we nog om de Europa League te halen. Daarin zullen we ref Taylor niet tegenkomen, want die is zo goed dat hij in de Champions League fluit."

"Interesse van andere clubs? Daarover ben ik altijd open geweest tegen het bestuur. In december was er interesse van Portugal, maar nadien is er niets meer geweest. Ik heb nog een contract van een jaar bij Roma. Dat is de situatie."