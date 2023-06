Scheidsrechter Europa League-finale belaagd door Roma-fans: "Onrechtvaardig en afschuwelijk"

Roma-coach José Mourinho gaf Taylor al de volle laag na zijn eerste verloren Europese finale. De Portugees had heel wat fases gezien waarbij de ref in het nadeel van Roma blies.

In de catacomben schold Mourinho de refs de huid vol. Niet meteen een stichtend voorbeeld voor de supporters, want die gingen op de luchthaven van Boedapest nog een stapje verder.

Anthony Taylor en zijn gezin werden belaagd door een meute ontevreden supporters. De scheidsrechter moest uiteindelijk worden opgesloten in een kantoor om hem te beschermen.

De Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), de Engelse scheidsrechtersbond, is verbolgen over de beelden die circuleren op sociale media.

"We zijn ontzet over het onrechtvaardige en afschuwelijke misbruik gericht tegen Anthony en zijn familie wanneer hij thuis probeert te raken na het fluiten van de Europa League-finale", klinkt het in een statement. "We zullen onze volle steun blijven geven aan Anthony en zijn familie."