Na de turbulentie telt nu alleen Estland: "Ze zullen ons niet met huid en haar opeten, hé"

"Nu moet deze match met volle concentratie aangesneden worden. Het is gelukkig een haalbare kaart en de kern mag hier niet onder lijden, al kan ik me bijvoorbeeld inbeelden dat dit voor doublure Matz Sels ook niet eenvoudig zal zijn."

"En nu is alleen die match van tel", legt Eddy Snelders de bewogen saga beetje bij beetje neer.

Thibaut Courtois blijft het debat rond de Rode Duivels domineren, maar één gegeven is zeker: de doelman komt vanavond om 20.45 u niet in actie tegen Estland.

De spelers kunnen niet zeggen dat ze niet meer kunnen winnen na dit dispuut. Dat is meer dan een brug te ver.

"Neen, dat zou niet de juiste ingesteldheid zijn bij de spelers. Ze kunnen niet zeggen dat ze nu niet meer kunnen winnen door dit dispuut. Dat is meer dan een brug te ver."

Maar een bang hartje voor het duel met het nietige - toch? - Estland hoeven we niet te hebben?

"Misschien wil Lukaku zich nu extra bewijzen"

Wie denkt aan winst van de Rode Duivels, komt automatisch bij Romelu Lukaku uit. Ook hij is - wellicht tegen wil en dank - betrokken partij geworden in dit verhaal.

"Misschien zal hij ook wel in de spiegel kijken en zeggen: "Wat denken ze allemaal? Ik zal het nog eens extra bewijzen en ik zal de groep op sleeptouw nemen.""

"Hij is nu echt de ancien, niemand staat boven hem in de pikorde. Hij is de nummer 1."

"En ook met Courtois in doel hebben we al meermaals gezien dat we Lukaku nodig hadden."

"Ook Jan Vertonghen is terug en neemt altijd zijn verantwoordelijkheid. Hopelijk doen Youri Tielemans en Yannick Carrasco dat een rijtje hoger ook."