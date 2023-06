Erwin Lemmens neemt het op voor "vriend" Thibaut Courtois: "Tedesco maakt grote fout"

Erwin Lemmens was jarenlang keeperstrainer bij de Rode Duivels, maar moest na de aanstelling van Domenico Tedesco opkrassen. In De Ochtend kiest Lemmens weinig verrassend resoluut de kant van Thibaut Courtois, die hij een vriend noemt.

"Dit is een verhaal dat gecreëerd is door Tedesco zelf. Ik vind dat de bondscoach een heel grote fout gemaakt heeft. Iets wat intern besproken is, moet intern blijven. Hij heeft zichzelf voor schut gezet. En spelers zullen in de toekomst ook wel bang zijn om intern nog iets aan te kaarten", is Lemmens scherp.

Volgens de voormalige keeperstrainer sukkelt Courtois wel degelijk met een knieprobleem. "Hij heeft daar al een jaar of twee last mee en krijgt niet de kans om die knie te laten rusten. Op het WK was er ook een persoonlijke verzorger mee om ervoor te zorgen dat Thibaut in orde zou geraken."