5 dagen koers, 5 conclusies: wat heeft Baloise Belgium Tour ons geleerd? "Hij verbaast me iedere keer"

Van de nieuwe status van Thibau Nys bij Trek-Segafredo tot een vers initiatief rond veiligheid in de koers. Onze commentatoren Renaat Schotte en Sven Nys leggen de Ronde van België samen neer. "Heeft Mathieu van der Poel nu een voordeel op Van Aert gekregen?", vraagt het duo zich hardop af in de commentaarcabine.

1. Ontbolstering van Thibau Nys

Thibau Nys begon twijfelachtig aan zijn Ronde van België, maar etaleerde op de laatste dag zijn snelle benen met een derde plaats. Het 20-jarige talent van Trek - Segafredo moest enkel gerenommeerde sprinters zoals Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen voor zich dulden.

"Hij verbaast me iedere keer opnieuw", zag ook vader Sven Nys. "Ik weet dat hij bergop wel een sprintje naar zich toe kan trekken, maar nu zien we dat hij zich ook durft te positioneren - met de juiste ploegmakkers rond zich heen - om de strijd aan te gaan met de snelsten ter wereld." "Uiteraard mist hij nog wat body en zal hij nog wat kracht bij moeten winnen, maar het biedt wel perspectief voor de toekomst. Niet enkel bergop dus, maar ook in die massasprints."



Hij heeft dit zelf afgedwongen: door te presteren en zich op een bepaalde manier te presenteren binnen het team. Sven Nys

Opvallend: het was Jasper Stuyven die de sprint voor Nys aantrok. Het maakte het groeitraject van het talent binnen een WorldTour-ploeg zo heel tastbaar. "Het is sneller gegaan dan ik had gedacht. Ik wist zelfs niet of dit er ooit van zou komen. Het zijn toch echt grote namen die hem helpen. Maar hij heeft dit zelf afgedwongen. Door te presteren en zich op een bepaalde manier te presenteren binnen het team."

"Én natuurlijk siert dit ook kampioenen als Jasper Stuyven, die dit voor hem willen doen. Dat toont vertrouwen in zijn kunnen, en vice versa: Thibau staat zo in het leven dat hij met plezier hetzelfde zou doen voor zijn ploegmakkers."

2. Suprematie van Van der Poel

Mathieu van der Poel was het grote uithangbord van deze Baloise Belgium Tour en bestendigde dit met ritwinst in de koninginnenrit en een knappe eindzege.

"Hij is klaar voor de Ronde van Frankrijk en eventueel ook om Nederlands kampioen te worden", schat Nys in. "Hij wilde deze rittenkoers gebruiken om extra koershardheid bij te kweken. En dat is gelukt: waar anderen een inspanning in het begin van de wedstrijd later die dag zouden bekopen, kan hij blijven gaan."

"In Scherpenheuvel, bijvoorbeeld: hij werd in het slot gegrepen na een lange aanval, maar deed daarna gewoon nog doodleuk de lead-out voor Philipsen. Dat is heel weinigen gegeven en typeert ook echt zijn karakter. Zo vertelde hij dat hij ook in de Tour werk voor zijn ploegmakker wil opknappen."

"Conclusie: het zit daar goed in de ploeg. Hij is goed in vorm, maar ook de mensen rondom hem. Hij kan met een gerust gemoed naar Frankrijk afzakken."

Van der Poel werd als eindwinnaar gehuldigd voor het Atomium.

Zijn eeuwige concurrent Wout van Aert kende in de Ronde van Zwitserland - mede door de moeilijke omstandigheden na het tragische ongeval van Gino Mäder - niet de voorbereidende rittenkoers die hij wilde rijden.

"Of Van der Poel nu een voordeel heeft voor de Tour? Neen, dat zou ik niet durven te zeggen. Ook Van Aert zal klaar zijn en heeft een belangrijke periode achter de rug. Daarnaast zal ook het BK nog een ijkpunt zijn voor hem."

3. De BK-kansen van Philipsen

Jasper Philipsen surft ook mee op de positieve flow bij Alpecin-Deceuninck. De Belgische sprinter won op dag één en moest zondag enkel Jakobsen voor zich dulden. Is hij dé topfavoriet voor het Belgische kampioenschap van komend weekend in Izegem?

"Hij heeft zeker de ploeg om de wedstrijd te dragen en te bepalen. En ook wanneer het wat lastiger dreigt te worden, heeft hij deze week laten zien dat hij nog mee zal zijn. Hij is conditioneel meer dan in orde. Voor de Tour, maar dus ook voor het BK. Hij is een van dé te kloppen mannen."

Ook voormalige spurtbom Marcel Kittel sprak zijn vertrouwen in Philipsen voor de Ronde van Frankrijk al uit. Ook daar zou hij dé te kloppen sprinter zijn. "Ik zet daar toch ook Jakobsen naast", vertelt Nys.

"Hij boekte in Scherpenheuvel en in de Elfstedenronde indrukwekkende zeges, maar liet zich gisteren man tegen man toch ook kloppen door de Nederlander. Er komen dus enkele prangende duels aan."

De succesvolle bedevaart van Philipsen in Scherpenheuvel.

4. De Tour-kansen van Jakobsen en Ewan

Fabio Jakobsen zelf kleurde zijn Belgische week in met twee ritzeges. Op de dijk in Knokke-Heist en in de schaduw van het Atomium. "De kampioen van Europa", noemde Yves Lampaert zijn kopman, wanneer hij de puntjes op de i zette op de Heizel.

Maar heeft de Tour wel genoeg échte sprintkansen om de honger van de royal te stillen? "Dat zal moeten blijken", aldus Nys. "Vaak draaien lastige ritten alsnog uit op een massasprint. Het zal afwachten zijn hoe die voor hem verlopen."

"Hier heeft hij alleszins het nodige vertrouwen getankt. Hij heeft zich opnieuw omgetoverd tot de man die naar de Tour móét. De ploeg is klaar en zal door het vuur gaan voor zijn kopman."

Wie niet helemaal klaar lijkt voor de Ronde van Frankrijk is Caleb Ewan, die deze week ten val kwam en voor de rest weinig in de pap te brokken had. "Ook ik ben op mijn honger blijven zitten bij hem", zegt Nys. "We moeten natuurlijk wel rekening houden met zijn tuimelperte. We wisten zelfs niet of hij zijn ronde ging voortzetten."

"Uiteindelijk toonde hij zich zaterdag nog diep in de finale en kwam hij zondag een tikkeltje tekort, maar ik heb toch minder vertrouwen in hem dan in vele andere Tour-pretendenten."

Ewan kwam gehavend aan in Knokke-Heist.

5. De veiligheidsvoorschriften in de koers