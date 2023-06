450 kilometer aan routes! Skeelernetwerk Midwest is langste van Europa

Ook ijsschaatsster en skeeleraarster Sandrine Tas werkte mee en is trots op het resultaat: “Dit is een heel mooi initiatief, dat onze sport hopelijk een boost zal geven."

Enkele weken na de opening van de skeelerroute in Ham pakt Sport Vlaanderen uit met het nieuwe netwerk in de regio Midwest. De routes lopen door 16 gemeenten, waaronder Roeselare, Ingelmunster, Izegem en Tielt.

"Het is niet makkelijk om een goeie plek te vinden om te leren skaten", weet Tas. "Een goed skeelerpad moet een vlot berijdbare ondergrond hebben en veilig zijn. Deze routes voldoen perfect aan die voorwaarden."

Vlaams minister van Sport Ben Weyts is eveneens enthousiast: “Inlineskaten is een buitensport bij uitstek. Een project als dit is ideaal om mensen laagdrempelig aan het sporten te brengen. De investeringskost is bovendien beperkt.”